Филипп Киркоров и Владимир Зеленский, фото: Citywoman

https://racurs.ua/n161455-zelenskogo-zastavili-otvetit-na-peticiu-o-zaprete-gastroley-rossiyan.html

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Петиция о полном запрете на выступления в Украине российским артистам, размещенная на сайте президента, набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тыс. подписей.

Инициатором петиции является известный украинский телеведущий и общественный деятель Игорь Кондратюк.

Соответствующий запрет в петиции предлагают ввести до момента возвращения Крыма в состав Украины и восстановления нашим государством контроля над своими восточными границами.

В то же время предлагается сделать исключение для тех российских артистов, которые открыто выступили против агрессии в отношении Украины (писателя Виктора Шендеровича, актрисы Лии Ахеджаковой, музыканта Андрея Макаревича и т. д.).

По мнению Кондратюка, музыка и другие виды искусства не могут быть вне политики во время войны, поскольку они являются продолжением самой войны.