Зеленского заставили ответить на петицию о запрете гастролей россиянhttps://racurs.ua/n161455-zelenskogo-zastavili-otvetit-na-peticiu-o-zaprete-gastroley-rossiyan.htmlРакурс
Петиция о полном запрете на выступления в Украине российским артистам, размещенная на сайте президента, набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тыс. подписей.
Инициатором петиции является известный украинский телеведущий и общественный деятель Игорь Кондратюк.
Соответствующий запрет в петиции предлагают ввести до момента возвращения Крыма в состав Украины и восстановления нашим государством контроля над своими восточными границами.
В то же время предлагается сделать исключение для тех российских артистов, которые открыто выступили против агрессии в отношении Украины (писателя Виктора Шендеровича, актрисы Лии Ахеджаковой, музыканта Андрея Макаревича и т. д.).
По мнению Кондратюка, музыка и другие виды искусства не могут быть вне политики во время войны, поскольку они являются продолжением самой войны.
Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром. Этого нужно избегать, если мы не хотим больше потерь территорий и населения, и победить в этой праведной для Украины и украицев войне, — подчеркивает автор петиции.