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Ракурс
Филипп Киркоров и Владимир Зеленский, фото: Citywoman

Зеленского заставили ответить на петицию о запрете гастролей россиян

11 окт 2021, 10:42
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Петиция о полном запрете на выступления в Украине российским артистам, размещенная на сайте президента, набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тыс. подписей.

Инициатором петиции является известный украинский телеведущий и общественный деятель Игорь Кондратюк.

Соответствующий запрет в петиции предлагают ввести до момента возвращения Крыма в состав Украины и восстановления нашим государством контроля над своими восточными границами.

В то же время предлагается сделать исключение для тех российских артистов, которые открыто выступили против агрессии в отношении Украины (писателя Виктора Шендеровича, актрисы Лии Ахеджаковой, музыканта Андрея Макаревича и т. д.).

По мнению Кондратюка, музыка и другие виды искусства не могут быть вне политики во время войны, поскольку они являются продолжением самой войны.

Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром. Этого нужно избегать, если мы не хотим больше потерь территорий и населения, и победить в этой праведной для Украины и украицев войне, — подчеркивает автор петиции.


Источник: Ракурс


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