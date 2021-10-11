Кремль назвал бессмысленными контакты с руководством Украины. Фото: tadviser.ru

https://racurs.ua/n161454-kreml-nazval-bessmyslennymi-kontakty-s-rukovodstvom-ukrainy.html

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Россия продолжает отрицать свою агрессию в отношении Украины и не видит смысла в новых переговорах с украинской властью.

Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент страны-агрессора Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своей колонке для издания «Коммерсантъ».

Политик заявил, что Кремль считает бессмысленными контакты с руководством Украины, потому что «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди».

Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины заключается еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре, — написал Медведев.

Он предложил дождаться «вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией». Также экс-президент РФ вспомнил о проведении «Крымской платформы», назвав это мероприятие «дебильным».

Мол, таким образом власть «подкачивает мышцы перед выборами» вместо того, чтобы строить взаимовыгодные отношения с Россией. Именно такого руководства хочет дождаться Медведев.

Вот с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые, -добавил он.

Напомним, ранее Путин опубликовал свою статью о том, что украинцы и россияне якобы были «единым народом». Эта статья была опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках.