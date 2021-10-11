2D кодирование на рецептурные лекарства готовят украинцам с 2022 года. Фото: shoppingpl.com

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2D кодирование на рецептурные медицинские препараты может заработать в Украине.

Такая система является наиболее эффективным из всех существующих инструментов борьбы с фальсифицированными лекарственными средствами. По данным ВОЗ, каждая десятая упаковка препаратов в Украине является фальсификатом. 2D кодирование поможет решить эту проблему. Об этом 11 сентября председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил в Telegram.

Вот как оно работает: производитель наносит на упаковку QR-код. Он является уникальным идентификатором, что позволяет узнать название, фармацевтическую форму, тип упаковки, серийный номер, срок годности и данные о производителе. Перед тем, как партия лекарств попадет в торговую сеть, все данные вносятся в электронную базу. Проверить, настоящим ли является препарат, очень просто: считываете с упаковки QR-код и сверяете с данными в электронной базе. 2D кодирование практически полностью исключает возможность фальсифицировать медпрепараты, — говорится в сообщении.

Радуцкий отметил, что проект размещения QR-кодов в Украине уже несколько раз откладывался. Основной причиной было то, что подавляющая часть украинских производителей была технически не готова.

Министерство здравоохранения опубликовало для общественного обсуждения проект правительственного постановления «Некоторые вопросы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий и введении маркировки контрольными (идентификационными) знаками лекарственных средств». Документом предусматривается введение с 1 октября 2022 года 2D кодирования упаковок рецептурных лекарств.

Производителя хотят обязать размещать на упаковке не только QR-код, а еще и идентификатор несанкционированного открытия. Этот идентификатор позволит установить, была ли упаковка с лекарствами открыта раньше. К моменту запуска системы Минздрав разработает электронную систему «e-Stock», через которую будет вестись мониторинг оборота лекарственных средств.

Также Радуцкий отметил, что в комитете ко второму чтению готовится проект закона «О лекарственных средствах», который содержит положения о системе 2D кодирования.

Напомним, с 1 октября программа обеспечения инсулинами вошла в перечень «Доступных лекарств». Таким образом, более 5,3 тыс. аптек и аптечных пунктов из 560 аптечных учреждений-юридических лиц по всей стране будут отпускать инсулин по электронным рецептам бесплатно или с доплатой.