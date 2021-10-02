Доступные лекарства за… 150 километров, или Как получить инсулин по-новому

https://racurs.ua/2937-dostupnye-lekarstva-za-150-kilometrov-ili-kak-poluchit-insulin-po-novomu.html

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В Україні понад 200 тисяч пацієнтів з цукровим діабетом потребують інсулінотерапії. Щоб втримати рівень цукру крові у нормі, пацієнти з інсулінозалежним діабетом пожиттєво мають робити ін’єкції інсуліну від двох до п’яти разів на день. Якщо препарат вчасно не прийняти, цукор у крові підвищиться до небезпечного рівня. В майбутньому це загрожує тяжкими ускладненнями з боку серцево-судинної системи, зору та нирок.

З 1 жовтня програма забезпечення інсулінами увійшла до переліку «Доступних ліків» та перейшла до адміністрування Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Тепер аптеки відпускатимуть інсуліни за електронним рецептами безоплатно або з доплатою. Вартість інсулінів аптекам напряму відшкодовуватиме НСЗУ, Раніше за ліки сплачувала держава розподілом субвенцій до місцевих бюджетів у регіонах.

Як це працюватиме? За новою програмою реімбурсації (відшкодування) інсулінів, пацієнт повинен отримати від свого сімейного лікаря направлення до лікаря-ендокринолога. Останній в свою чергу має скласти індивідуальний план лікування пацієнта в електронній системі охорони здоров’я та виписати електронний рецепт на інсулін. За е-рецептом пацієнти зможуть отримати інсуліни не у всіх аптеках, а лише в тих, які уклали договір з НСЗУ.

Чи покращить нововведення становище людей із діабетом, чи принаймні гарантуватиме право на доступ до інсуліну?

Немає ендокринолога — нема інсуліну

На думку президентки Міжнародної діабетичної асоціації України Людмили Петренко, нова система забезпечення інсулінами несе багато ризиків для людей з діабетом.

«По-перше, це пов’язано з нестачею лікарів-ендокринологів у регіонах. Якщо лікарів-ендокринологів недостатньо, то пацієнт не зможе його відвідати і отримати план лікування. Таким чином, пацієнт не отримає рецепт на інсулін, тобто не отримає життєво важливого лікування», — каже експерт.

По-друге, є перепони, які заважають лікарям-ендокринологам скласти план лікування (адже протоколи лікування не поновлені, і до початку 2022 року вони не будуть розроблені і затверджені).

По-третє, електронний реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, був єдиним для роботи всіх лікарів. З 1 жовтня почнуть працювати 12 та більше електронних систем, і це ризик для захисту персональних даних пацієнтів та ефективної роботи лікарів.

Наприклад, у Києві налічується більше 15 тисяч пацієнтів, які потребують інсулінотерапії. За словами Наталії Власенко, голови благодійного фонду «Діабетик», наразі є лише біля трьох тисяч заповнених планів лікування, тобто, 20% від потреби. Це означає, що значна частина пацієнтів не зможе отримати інсулін. Чому так сталося? Справа в тому, що в Києві електронну систему охорони здоров’я під’єднали тільки після 15 вересня, тож лікарі-ендокринологи не мали можливості вчасно все встигнути — пояснюють медики.

Ще одна проблема — на сьогодні по областях замало аптек, які уклали договори з НСЗУ на підключення до системи забезпечення інсулінами. Найменша кількість аптек в таких областях: Кіровоградська — 8, Волинська — 9, Луганська, Чернігівська — 11.

Експерти зауважують, що ендокринологи в деяких областях — в особливому дефіциті. «Не усі медичні заклади у нашій області мають ендокринологів, — каже Жанна Співак, завідувачка ендокринологічного відділення Сумської обласної клінічної лікарні, голова групи експертів з ендокринології управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації. — Для деяких пацієнтів найближчий ендокринолог знаходиться у 150 км від них, тому є ризик, що пацієнти не зможуть вчасно відвідати ендокринолога та отримати електронний рецепт на інсулін. В перспективі від місяця до трьох ми розраховуємо, що всі пацієнти будуть внесені в електронну систему охорони здоров’я та отримають електронні рецепти на інсулін».

На жаль, більшість пацієнтів з діабетом не знають алгоритму для отримання інсулінів по-новому. «Проблема у тому, що більшість пацієнтів, які потребують інсулінотерапії, навіть не знають, як саме отримати електронний рецепт. Зокрема, про те, що для цього потрібно підписати декларацію із сімейним лікарем, взяти направлення до ендокринолога, відвідати ендокринолога, який має внести план лікування до системи e-health та отримати електронний рецепт. У березні разом з НСЗУ ми розробили плакати з новим маршрутом отримання інсулінів для інформування пацієнтів. Та жодного плакату у поліклініці я так і не побачила», — зауважує Валентина Очеретенко, голова Ради Української діабетичної федерації.

Що кажуть в НСЗУ?

«Проблеми, які зараз підіймають пацієнти з цукровим діабетом — підґрунтя, яке створило необхідність передачі плати за інсуліни від субвенції органам місцевої влади, до системи реімбурсації та її адміністрування НСЗУ, — пояснює Дмитро Самофалов, т.в.о голови Національної служби здоров’я України. — За всі роки існування системи субвенцій, ми спостерігали нестачу коштів для закупівлі інсулінів. Система, коли пацієнт залежить від рішення місцевої влади та фінансової спроможності кожної області — несправедлива. Наразі система охорони здоров’я вже готова до впровадження нового механізму реімбурсації інсулінів.

Щодо реєстрів пацієнтів, хворих на цукровий діабет, то нова електронна система охорони здоров’я не потребує реєстрів. Оскільки будь-який епізод звернення до медичного закладу вноситься до електронної системи охорони здоров’я».

5 кроків — алгоритм від МОЗ

Що робити пацієнтам з цукровим діабетом, які потребують інсулінотерапії? Не гаяти наразі часу, щоб вчасно отримати життєвонеобхідні препарати.

Отже, щоб отримати інсулін в аптеках за програмою «Доступні ліки» за електронними рецептами, необхідно зробити п’ять наступних кроків:

Відвідати ендокринолога (за електронним направленням від сімейного лікаря, з яким підписали декларацію).

Мати складений індивідуальний план лікування, де ендокринолог призначає тип та дозування інсуліну і вносить ці дані в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Отримати електронний рецепт у ендокринолога (якщо первинний рецепт, то лише у нього!) або свого сімейного лікаря. Сімейний лікар може виписати електронний рецепт лише за встановленим ендокринологом планом лікування і не може змінити призначення ендокринолога.

Прийти та отримати інсуліни у будь-якій аптеці, яка має договір з НСЗУ за напрямом реімбурсації інсулінів.

Впізнати таку аптеку можна буде за наліпкою «+Інсуліни» Крім того, знайти такі аптеки допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за безкоштовним номером 16-77. Також найближчим часом інформація з’явиться на онлайн-дашбордах НСЗУ.

Отримати повторний електронний рецепт можна у свого сімейного лікаря або ендокринолога. Якщо тієї кількості інсулінів, що призначив ендокринолог, недостатньо, сімейний лікар знову направляє пацієнта до ендокринолога для коригування або створення нового плану. До кого звертатися за повторним рецептом, пацієнт обирає самостійно, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я.