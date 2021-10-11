2D кодування на рецептурні ліки готують українцям з 2022 року. Фото: shoppingpl.com

https://racurs.ua/ua/n161453-2d-koduvannya-na-recepturni-liky-gotuut-ukrayincyam-z-2022-roku.html

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2D кодування на рецептурні медичні препарати може запрацювати в Україні.

Така система є найбільш ефективним з усіх існуючих інструментів боротьби з фальсифікованими лікарськими засобами. За даними ВООЗ, кожна десята упаковка препаратів в Україні є фальсифікатом. 2D кодування допоможе вирішити цю проблему. Про це 11 вересня голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив у Telegram.

Ось як воно працює: виробник наносить на упаковку QR-код. Він є унікальним ідентифікатором, що дозволяє дізнатись назву, фармацевтичну форму, тип упаковки, серійний номер, термін придатності та дані про виробника. Перед тим, як партія ліків потрапить до торговельної мережі, всі дані вносяться до електронної бази. Перевірити, чи справжнім є препарат, дуже просто: зчитуєте з упаковки QR-код та звіряєте із даними в електронній базі. 2D кодування практично повністю виключає можливість фальсифікувати медпрепарати, — йдеться в повідомленні.

Радуцький відзначив, що проект розміщення QR-кодів в Україні вже кілька разів відкладався. Основною причиною було те, що переважна частина українських виробників була технічно неготова.

Міністерство охорони здоров’я опублікувало для громадського обговорення проект урядової постанови «Деякі питання управління запасами лікарських засобів та медичних виробів і запровадження маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками лікарських засобів». Документом передбачається запровадження з 1 жовтня 2022 року 2D кодування упаковок рецептурних ліків.

Виробника хочуть зобов’язати розміщати на упаковці не лише QR-код, а ще й ідентифікатор несанкціонованого відкриття. Цей ідентифікатор дозволить встановити, чи була упаковка з ліками відкрита раніше. До моменту запуску системи МОЗ розробить електронну систему «e-Stock», через яку буде вестись моніторинг обігу лікарських засобів.

Також Радуцький зазначив, що в комітеті до другого читання готується проект закону «Про лікарські засоби», якій містить положення про систему 2D кодування.

Нагадаємо, з 1 жовтня програма забезпечення інсулінами увійшла до переліку «Доступних ліків». Таким чином, понад 5,3 тис. аптек та аптечних пунктів з 560 аптечних закладів-юридичних осіб по всій країні відпускатимуть інсулін за електронними рецептами безоплатно або з доплатою.