Стало известно, кто стал новым канцлером Австрии. Фото: Reuters

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В Австрии новым канцлером станет бывший глава МИД страны Александер Шалленберг. Об этом сообщил президент Австрии Александер Ван дер Беллен, выступая перед журналистами в Вене.

Он подтвердил, что 11 октября приведет нового канцлера к присяге. Президент добавил, что из-за скандала, приведшего к отставке Себастьяна Курца, доверие австрийцев к политике оказалось подорвано. Об этом пишет DW.

Юристу, профессиональному дипломату Александеру Шалленбергу 52 года, он владеет несколькими иностранными языками. Считается, что он во многом поддерживает курс экс-канцлера Австрии Курца — особенно в том, что касается проблем миграции.

Во время своего выступления президент Австрии указал, что одновременно с Шалленбергом приведет к присяге и нового министра иностранных дел Австрии, не назвав имени политика.

По оценке австрийской газеты Der Standard, лучшие шансы на пост главы МИД Австрии имеются у нынешнего генерального секретаря МИД страны Петера Лаунского и представителя Австрии в Брюсселе Николауса Маршика.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц покидает свой пост в связи с обвинениями во взяточничестве. Также он намерен возглавить фракцию Австрийской народной партии в парламенте.

6 октября в Вене прокуратура провела обыски в офисе канцлера, а также в штаб-квартире Австрийской народной партии. Правоохранители расследуют дело по обвинению в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

Людей из окружения канцлера заподозрили в подкупе изданий Österreich и oe24. at, чтобы те публиковали опросы с положительными отзывами об Австрийской народной партии.

Следствие предполагает, что злоупотребления происходили с 2016 по 2018 годы. 8 октября в парламенте требовали отставки Курца и угрожали ему вотумом недоверия.

Источник: DW