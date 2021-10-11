Зеленский заговорил о переезде с государственной дачи. Фото: president.gov.ua

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Переезд с государственной дачи запланировал президент Украины Владимир Зеленский в будущем.

Глава государства рассказал, что уже нашел несколько вариантов жилья для переезда после окончания его каденции. Об этом Зеленский заявил в программе «Светская жизнь» на канале «1+1».

Скажу честно, мы несколько вариантов нашли. Сейчас вопрос, как ускорить процесс: купить ли уже готовый дом и сделать там ремонт, или новую землю и новый дом строить, — рассказал он ведущей Кате Осадчей.

Также президент рассказал, почему переехал на государственную дачу в Конча-Заспе. По его словам, это было связано из соображений безопасности. Зеленский отметил, что без госдачи ему бы пришлось покупать дом для охраны, а не только для себя. Президент утверждает, что живет на даче как в гостинице. Добавил, что привез в президентскую резиденцию мебель из имения, которое продала семья Зеленских.

Напомним, СМИ сообщали, что президент Зеленский теперь живет на одной из таких госдач в Конча-Заспе — в одном из самых элитных поселений под Киевом, которое облюбовал украинский политикум. В Офисе президента заявляли, что глава государства продал дом в Иванковичах в Киевской области и с семьей будет временно проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа».