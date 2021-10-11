Зеленський заговорив про переїзд з державної дачі. Фото: president.gov.ua

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Переїзд із державної дачі запланував президент України Володимир Зеленський у майбутньому.

Глава держави розповів, що вже знайшов кілька варіантів житла для переїзду після закінчення його каденції. Про це Зеленський заявив у програмі «Світське життя» на каналі «1+1».

Скажу чесно, ми декілька варіантів знайшли. Зараз питання, як пришвидшити процес: чи купити вже готову домівку і зробити там ремонт, або нову землю і нову домівку будувати, — розповів він ведучій Каті Осадчій.

Також президент розповів, чому переїхав на державну дачу в Конча-Заспі. За його словами, це було пов’язано з міркувань безпеки. Зеленський відзначив, що без держдачі йому б довелося купувати будинок для охорони, а не тільки для себе. Президент стверджує, що живе на дачі наче у готелі. Додав, що привіз у президентську резиденцію меблі з маєтку, який продала родина Зеленських.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що президент Зеленський тепер живе на одній з таких держдач у Конча-Заспі — в одному з найелітніших поселень під Києвом, яке облюбував український політикум. В Офісі президента заявляли, що глава держави продав будинок в Іванковичах у Київській області і з сім'єю тимчасово проживатиме у державній резиденції «Конча-Заспа».