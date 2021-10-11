Смерть Полякова — в МВС підтвердили виявлення метадону і розглядають дві версії

https://racurs.ua/ua/n161450-smert-polyakova-v-mvs-pidtverdyly-vyyavlennya-metadonu-i-rozglyadaut-dvi-versiyi.html

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У крові померлого нардепа Антона Полякова виявили метадон. Інформацію підтвердив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Нардепа сьогодні поховають у його рідному Чернігові.

Раніше про наявність наркотичної речовини в організмі нардепа заявляла нардеп від «Слуги народу» Галина Янченко.

Шевченко в ефірі «Україна 24» розповів: судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон.

Але який саме метадон, коли він потрапив в організм стосовно часу смерті, і як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого, ще буде встановлюватися після глибоких досліджень, — заявив Шевченко.

Слідство наразі зупинилося на двох версіях смерті Полякова — або був «злочинний характер смерті, або ні», «або він сам вжив препарат, який, можливо, став причиною смерті, або його отруїли».

Тіло нардепа Полякова (депутатська група «За майбутнє") знайшли в таксі 8 жовтня. Йому стало зле в таксі, нардепа намагалися реанімувати лікарі «швидкої», але констатували смерть.

Прощання з ним 11 жовтня почнеться у філармонії міста Чернігів.

Метадон — напівсинтетичний наркотичний лікарський засіб.

На початку 20 століття його синтезували за допомогою хлору і тебаїну в Німеччині як синтетичний аналог морфію. Це один з найбільш розповсюджених засобів вуличної наркоманії, ломка від якого триваліша, ніж від інших опіатів.

Джерело: «Україна 24»