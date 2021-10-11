Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n161449-statystyka-koronavirusu-v-ukrayini-za-dobu-8-tys-832-novyh-hvoryh.html

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Коронавірус в Україні пішов на спад, але кількість нових випадків все ж залишається високою.

За 10 жовтня медики зафіксували 8 тис. 832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих — 863 дітей та 78 медпрацівників. До лікарень вчора потрапили 2 тис. 672 хворих, а 207 осіб померли. Подолати коронавірус зуміли 2 тис. 53 особи. За добу різними методами протестували понад 52 тис. осіб. Про це 11 жовтня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше хворих вчора виявили у Харківській області — 1 тис. 419 осіб. На Дніпропетровщині зафіксували 765 нових випадків «ковіду, а в Одеській області 690. У Запорізькій та Житомирській областях виявили 687 та 510 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 550 тис. 89 осіб, а одужали 2 млн 292 тис. 480 осіб. Померли від коронавірусу 58 тис. 700 громадян.

Нагадаємо, Україна перевищила осінній максимум госпіталізацій. Станом на 10 жовтня в лікарнях з COVID-19 перебували 29 тис. 902 пацієнтів. Це на 1 тис. 338 більше, ніж було рік тому.