Зеленський про другий термін - він залежить від того, що встигну зробити (ВІДЕО)

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Ракурс

Володимир Зеленський знову заговорив про другий термін свого президенства. Цього разу глава держави згадав про переобрання у відповіді ведучій Катерині Осадчій у програмі «Світське життя».

Зеленський нарікає на підвищену увагу до нього та публічність. Наприклад, згадав про те, що старша донька Олександра могла б навчатися без охорони. Водночас президент вже не відкидає повторного балотування.

Президент України говорить, що від його президентства найбільше постраждали старша дочка Олександра, дружина і батьки.

Вона не хоче, щоб я йшов на другий термін. Як би я не любив свою дочку, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити, — розповів Зеленський в розмові, яку записали 2−3 жовтня у Трускавці.

Під час передвиборчої компанії та у перші місяці президентства він неодноразово говорив, що планує бути на посту президента тільки упродовж одного терміну. Це було його ключовою фразою ще в передвиборчій кампанії. Вже у травні 2020 року Зеленський вперше заявив, що йому не вистачить 5 років, щоб зробити все, що запланував, тому він пообіцяв подумати про своє можливе балотування на другий термін.

На брифінгу в Трускавці президента заявив, що ще не вирішив, чи піде на другий термін, але до кінця першої каденції «точно попрацює".