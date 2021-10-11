Стан Саакашвілі після десятиденного голодування погіршився. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n161447-stan-saakashvili-pislya-desyatydennogo-goloduvannya-pogirshyvsya-likar.html

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Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії, став почувати себе гірше після голодування, яке триває понад 10 днів.

У в’язниці Руставі колишній грузинський президент відмовляється вживати мед з соком, який йому пропонують у в’язниці. Саакашвілі п'є лише воду. Стан політика погіршується. Про це заявив його лікар Ніколоз Кіпшидзе, передає «Грузія Online».

За словами медика, Саакашвілі хворіє на рідкісне захворювання крові — таласемію. А хворим на таласемію категорично забороняється голодувати.

Я ніколи не говорив про це по телевізору, а сьогодні отримав право оприлюднити… При цій хворобі крові не може бути абсолютно ніякого голодування, — наголосив Кіпшидзе.

Після такої заяви до в’язниці прибули прихильники Саакавшілі й почали вимагати його звільнити. Як пише видання «Новини Грузії», брат Саакашвілі закликав його припинити голодування. Адвокат політика заявив, що 11 жовтня намагатиметься зустрітися зі своїм підзахисним.

Нагадаємо, 9 жовтня Михайло Саакашвілі заявив, що його тримають у в’язниці без судових слухань на основі, зокрема, ордеру на арешт за двома незавершеними справами, а його адвокату повідомили, що в найближчі тижні слухання не очікуються. Екс-президент вважає, що така затримка із судовими засіданнями є спробою влади Грузії не допустити його появи на публіці перед запланованим другим туром виборів мерів грузинських міст.

Джерела: «Грузія Online», «Новини Грузії»