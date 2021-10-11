Франція тріумфатор Ліги націй. Фото: UEFA via Getty Images

https://racurs.ua/ua/n161446-franciya-peremogla-ispaniu-v-skandalnomu-finali-ligy-naciy-video-goliv.html

Ракурс

Збірна Франція з футболу — володар кубка Ліги націй. У вирішальному поєдинку в Мілані французи перемогли Іспанію з рахунком 2:1.

У першому таймі на стадіоні «Сан-Сіро» голів не забивали, команди пожвавилися вже у другій 45-хвилинці. На 64-й хвилині французи пропустили — Оярсабаль щільно пробив низом у дальній кут воріт Льоріса — 1:0. Однак рахунок супернику вдалося зрівняти через дві хвилини — Бензема з кута штрафного вміло закинув м’яча у кут воріт іспанців. Дуже гарний гол — 1:1.

Переможний м’яч було забито на 80-й хвилині. Мбаппе після довгої передачі вийшов віч-на-віч з іспанським голкіпером та переграв його. Іспанці почали сигналізувати, що Мбаппе був в офсайді, але VAR рішення рефері не змінив. Гол було зараховано — 2:1 на користь французів.

Таким чином Франція стала другим володарем кубка Ліги націй. Вперше трофей завоювала Португалія в 2019 році.

Іспанія — Франція 1:2

Голи: Оярсабаль, 64 — Бензема, 66, Мбаппе, 80

Іспанія: Симон — Аспілікуета, Ляпорт, Гарсія, Алонсо — Гаві (Коке, 75), Бускетс, Родрі (Форнальс, 84) — Ф. Торрес (Меріно, 84), Сарабія (Піно, 61), Оярсабаль.

Франція: Льоріс — Кимпембе, Варан (Упамекано, 42), Кунде — Павар (Дюбуа, 79), Погба, Тчуамени, Т. Ернандес — Грізманн (Верету, 90+2) — Бензема, Мбаппе.

Попередження: Ляпорт — Погба, Кунде, Мбаппе.

Нагадаємо, збірна Франції у фантастичному матчі з футболу перемогла Бельгію в півфіналі Ліги націй. Голами відзначалися Карраско, Лукаку, Бензема, Мбаппе та Тео Ернандес.