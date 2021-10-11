Франция триумфатор Лиги наций. Фото: UEFA via Getty Images

https://racurs.ua/n161446-franciya-pobedila-ispaniu-v-skandalnom-finale-ligi-naciy-video-golov.html

Ракурс

Сборная Франция по футболу — обладатель кубка Лиги наций. В решающем поединке в Милане французы победили Испанию со счетом 2:1.

В первом тайме на стадионе «Сан-Сиро» голов не забивали, команды оживились уже во второй 45-минутке. На 64-й минуте французы пропустили — Оярсабаль плотно пробил низом в дальний угол ворот Льориса — 1:0. Однако счет сопернику удалось сравнять через две минуты — Бензема с угла штрафной умело забросил мяч в угол ворот испанцев. Очень красивый гол — 1: 1.

Победный мяч был забит на 80-й минуте. Мбаппе после долгой передачи вышел один на один с испанским голкипером и переиграл его. Испанцы начали сигнализировать, что Мбаппе был в офсайде, но VAR решение рефери не изменил. Гол был засчитан — 2:1 в пользу французов.

Таким образом Франция стала второй обладателем кубка Лиги наций. Впервые трофей завоевала Португалия в 2019 году.

Испания — Франция 1:2

Голы: Оярсабаль, 64 — Бензема, 66, Мбаппе, 80

Испания: Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Алонсо — Хави (Коке, 75), Бускетс, Родри (Форнальс, 84) — Ф. Торрес (Мерино, 84), Сарабия (Пино, 61), Оярсабаль.

Франция: Льорис — Кимпембе, Варан (Упамекано, 42), Кунде — Павар (Дюбуа, 79), Погба, Тчуамени, Т. Эрнандес — Гризманн (Верету, 90+2) — Бензема, Мбаппе.

Предупреждения: Ляпорт — Погба, Кунде, Мбаппе.

Напомним, сборная Франции в фантастическом матче по футболу победила Бельгию в полуфинале Лиги наций. Голами отмечались Карраско, Лукаку, Бензема, Мбаппе и Тео Эрнандес.