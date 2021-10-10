11 октября — какой праздник и кто отмечает именины

https://racurs.ua/n161445-11-oktyabrya-kakoy-prazdnik-i-kto-otmechaet-imeniny.html

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11 октября отмечается Международный день девочек. Этот праздник ввела Организация Объединенных Наций для привлечения внимания к дискриминации девочек в разных странах.

Таким образом ООН призывает повысить свою осведомленность о неравенстве, с которым сталкиваются девочки во всем мире. Впервые этот день отметили 11 октября 2012 года.

Православные 11 октября отмечают Харитонов день. Этот святой потрадал во времена больших гонений на христиан, но все равно шел в Иерусалим поклониться святым местам. По дороге его схватили разбойники, которых отравила змея, пустив яд в их кувшин с вином. Избежав смерти, Харитон основал в пещере церковь, вокруг которой впоследствии был построен мужской православный монастырь — Фаранская Лавра.

Именины 11 октября отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Григорий, Ефрем, Иван, Илья, Кирилл, Лавр, Лука, Мария, Марк, Матфей, ​​Нестор, Николай, Семен, Сергей Степан, Ульяна, Федор.

В этот день в истории произошли такие интересные события:

1881 — американец Гюстон Дэвид запатентовал первую фотопленку;

1887 — американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах;

1921 — на Всеукраинском православном Синоде в Киеве была создана независимая от Русской православной церкви Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ)

1938 — центральная власть Чехословацкой республики утвердила правительство Карпатской Украины;

1939 — в Сталино (современный Донецк) на центральной улице введена в действие первая троллейбусная линия;

2018 — Вселенский Патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

11 октября родились: