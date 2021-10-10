11 жовтня — яке свято та хто відзначає імениниhttps://racurs.ua/ua/n161445-11-jovtnya-yake-svyato-ta-hto-vidznachaie-imenyny.htmlРакурс
11 жовтня святкують Міжнародний день дівчаток. Це свято запровадила Організація Об'єднаних Націй для привернення уваги до дискримінації дівчаток у різних країнах.
У такий спосіб ООН закликає підвищити свою обізнаність про нерівність, з якими стикаються дівчатка у всьому світі. Вперше день відзначили 11 жовтня 2012 року.
Православні 11 жовтня святкують Харитонів день. Цей святий переніс страждання у часи великих гонінь на християн, але усе одно прямував до Єрусалиму поклонитися святим місцям. По дорозі його схопили розбійники, яких отруїла змія, пустивши отруту у їх глек з вином. Уникнувши смерті, Харитон заснував в печері церкву, навколо якої згодом був побудований чоловічий православний монастир — Фаранська Лавра.
Іменини 11 жовтня відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Опанас, Валентин, Василь, В’ячеслав, Григорій, Єфрем, Іван, Ілля, Кирило, Лавр, Лука, Марія, Марк, Матвій, Нестор, Микола, Семен, Сергій, Степан, Уляна, Федір.
Цього дня в історії відбулися такі цікаві події:
- 1881 — американець Гюстон Девід запатентував першу фотоплівку;
- 1887 — американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів на виборах;
- 1921 — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві була створена незалежна від російської православної церкви Українська автокефальна православна церква (УАПЦ);
- 1938 — центральна влада Чехословацької республіки затвердила уряд Карпатської України;
- 1939 — в Сталіному (сучасний Донецьк) на центральній вулиці введено в дію першу тролейбусну лінію;
- 2018 — Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.
11 жовтня народилися:
- 1672 — Пилип Орлик, гетьман Війська Запорізького;
- 1942 — Володимир Яворівський, український письменник і політик.