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Ракурс
11 жовтня — яке свято та хто святкує іменини, фото - Гендерний центр

11 жовтня — яке свято та хто відзначає іменини

10 жов 2021, 22:19
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11 жовтня святкують Міжнародний день дівчаток. Це свято запровадила Організація Об'єднаних Націй для привернення уваги до дискримінації дівчаток у різних країнах.

У такий спосіб ООН закликає підвищити свою обізнаність про нерівність, з якими стикаються дівчатка у всьому світі. Вперше день відзначили 11 жовтня 2012 року.

Православні 11 жовтня святкують Харитонів день. Цей святий переніс страждання у часи великих гонінь на християн, але усе одно прямував до Єрусалиму поклонитися святим місцям. По дорозі його схопили розбійники, яких отруїла змія, пустивши отруту у їх глек з вином. Уникнувши смерті, Харитон заснував в печері церкву, навколо якої згодом був побудований чоловічий православний монастир — Фаранська Лавра.

Іменини 11 жовтня відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Опанас, Валентин, Василь, В’ячеслав, Григорій, Єфрем, Іван, Ілля, Кирило, Лавр, Лука, Марія, Марк, Матвій, Нестор, Микола, Семен, Сергій, Степан, Уляна, Федір.

Цього дня в історії відбулися такі цікаві події:


  • 1881 — американець Гюстон Девід запатентував першу фотоплівку;
  • 1887 — американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів на виборах;
  • 1921 — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві була створена незалежна від російської православної церкви Українська автокефальна православна церква (УАПЦ);
  • 1938 — центральна влада Чехословацької республіки затвердила уряд Карпатської України;
  • 1939 — в Сталіному (сучасний Донецьк) на центральній вулиці введено в дію першу тролейбусну лінію;
  • 2018 — Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

11 жовтня народилися:

  • 1672 — Пилип Орлик, гетьман Війська Запорізького;
  • 1942 — Володимир Яворівський, український письменник і політик.

Джерело: Ракурс


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