Порошенко подякував за чай і печиво та пригадав Майдан та Антимайдан, скріншот відео

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Акція біля будинку Петра Порошенка тривала у селищі Козин на Київщині два дні. Увечері 10 жовтня екс-президент та лідер фракції «Євросолідарності» вийшов до людей, які стримували натиск невідомих активістів на його обійстя.

Порошенко подякував «киянам, які не залишилися байдужими і протягом цих двох діб привозили для ветеранів і активістів печиво, чай, бутерброди». Він запевнив, що цих людей ніхто не запрошував до опору тітушкам.

Порошенко провів паралелі між Майданом і Антимайданом. Своїх захисників він вважає людьми, які вийшли не за гроші, а «за ідею, за Україну, за своє майбутнє". Іншу сторону — Антимайданом.

Екс-президент пообіцяв Володимиру Зеленському, що його очікує доля Януковича, який організовував Антимайдан.

Вони оголосили набір на метро Видубичі. І ніхто не приїхав. Вони оголосили підвищення премій, так як вони це називали. Спочатку 600, потім 700 гривень. Потім підвищили до тисячі. Потім на півтори тисячі. І це дуже схоже на те, як Янукович з Межигір’я намагався розкидувати гроші — і ніхто до нього не йшов. Це не просто зіткнення двох всесвітів. Це означає, що вони приречені, — заявив Порошенко і додав, що влада за допомогою тітушок ховається від скандалу з Pandora Papers і здачі «вагнерівців».

Нагадаємо, що 9 жовтня до будинку, де мешкає Порошенко з родиною, прийшло декілька десятків осіб, які вимагали від екс-президента пояснень через нові записи, оприлюднені силовими структурами на брифінгу 8 жовтня.

Йдеться про те, що Порошенко нібито сприяв Віктору Медведчуку купувати вугілля в терористичних ДНР-ЛНР. Захищати Порошенка прибули колишні майданівці та ветерани АТО-ООС.