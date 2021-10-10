Порошенко поблагодарил за чай с печеньем, вспомнил Майдан и Антимайдан, скриншот видео

https://racurs.ua/n161444-poroshenko-poblagodaril-za-chay-s-pechenem-vspomnil-maydan-i-antimaydan-video.html

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Акция возле дома Петра Порошенко продолжалась в поселке Козин Киевской области два дня. Вечером 10 октября экс-президент и лидер фракции «Евросолидарности» вышел к людям, которые сдерживали натиск неизвестных активистов на его подворье.

Порошенко поблагодарил киевлян, «которые не остались равнодушными и в течение двух суток привозили для ветеранов и активистов печенье, чай, бутерброды». Он заверил, что этих людей никто не приглашал к «сопротивлению титушкам».

Порошенко провел параллели между Майданом и Антимайданом. Своих защитников он считает людьми, которые вышли не за деньги, а «за идею, за Украину, за свое будущее». Другую сторону назвал Антимайданом.

Экс-президент пообещал Владимиру Зеленскому, что его ожидает судьба Януковича, который организовывал Антимайдан.

Они объявили набор на метро «Выдубичи». И никто не приехал. Они объявили повышение премий, так как они это называли. Сначала 600, потом 700 гривен. Затем повысили до тысячи. Затем на полторы тысячи. И это очень похоже на то, как Янукович из Межигорья пытался разбрасывать деньги — и никто к нему не шел. Это не просто столкновение двух вселенных. Это означает, что они обречены, — заявил Порошенко и добавил, что власть с помощью титушок скрывается от скандала с Pandora Papers и сдачи «вагнеровцев».

Напомним, что 9 октября к дому, где живет Порошенко с семьей, пришло несколько десятков человек, которые требовали от экс-президента объяснений из-за новых записей, обнародованных силовыми структурами на брифинге 8 октября.

Речь идет о том, что Порошенко якобы способствовал Виктору Медведчуку покупать уголь у террористических ДНР-ЛНР. Защищать Порошенко прибыли бывшие майдановцы и ветераны АТО-ООС.