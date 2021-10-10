Разумков нашел будущего партнера в собственной политической игре

https://racurs.ua/n161443-razumkov-nashel-buduschego-partnera-v-sobstvennoy-politicheskoy-igre.html

Ракурс

Ярослав Железняк, руководитель фракции партии «Голос» в Верховной Раде, не исключает политического сотрудничества с Дмитрием Разумковым.

Громкое заявление о вероятном будущем сотрудничестве экс-спикера и одного из лидеров оппозиции в парламенте прозвучало 10 октября в эфире «Хард с Влащенко».

Железняк не исключил, что в будущем станет соратником экс-спикера Разумкова.

Ведущая попросила прокомментировать Железняка его совместное фото с Разумковым, в частности, на велосипедах — фото политики летом выложили в своих соцсетях.

С Дмитрием у меня замечательные и дружеские отношения независимо от должностей. Будем создавать какую-то кооперацию в будущем? Не исключаю этого, — сказал Железняк.

Он уточнил, что проводит «много переговоров, но пока мы являемся партией и фракцией «Голос», мы представлены в парламенте.

Напомним, что Разумков после отставки официально подтвердил, что будет вести собственную политическую игру.

Летом факции «Голос» раскололась. Из нее вышли 11 нардепов и образовали в парламенте группу «Солидарность». Недавно несколько нардепов этой группы голосовали за отставку Разумкова.

Собственную политическую партию намерен создать и Сергей Притула, который баллотировался от «Голоса» на выборах мэра Киева.