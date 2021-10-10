Разумков знайшов майбутнього партнера у власній політичній грі

https://racurs.ua/ua/n161443-razumkov-znayshov-maybutnogo-partnera-u-vlasniy-politychniy-gri.html

Ракурс

Ярослав Железняк, керівник фракції партії «Голос» у Верховній Раді, не виключає політичного співробітництва із Дмитром Разумковим.

Гучна заява про ймовірну майбутню співпрацю екс-спікера та одного з лідерів опозиції в парламенті пролунала 10 жовтня в ефірі «Хард з Влащенко».

Железняк не виключив, що у майбутньому стане соратником екс-спікера Дмитра Разумкова.

Ведуча попросила прокоментувати його спільне фото із Разумковим, зокрема, на велосипедах — їх політики влітку виклали у своїх соцмережах.

З Дмитром у мене чудові і дружні стосунки незалежно від посад. Чи будемо робити якусь кооперацію в майбутньому? Не виключаю цього, — сказав Железняк.



Він уточнив, що проводить «багато перемовин, але поки ми є партією і фракцією «Голос», ми представлені у парламенті.

Нагадаємо, що Разумков після відставки офіційно підтвердив, що вестиме власну політичну гру. Влітку факція «Голос» розкололася. З неї вийшли 11 нардепів і утворили в парламенті групу «Солідарність». Нещодавно декілька нардепів цієї групи голосували за відставку Разумкова. Власну політичну партію має намір створити й Сергій Притула, який балотувався від «Голосу» на виборах мера Києва.