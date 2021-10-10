Оце так любов — чоловік збудував дружині будинок, який обертається (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n161442-oce-tak-lubov-cholovik-zbuduvav-drujyni-budynok-yakyy-obertaietsya-foto-video.htmlРакурс
У Боснії 72-річний чоловік побудував для дружини будинок, який обертається. Він хотів, аби у коханої був різноманітний пейзаж з вікна.
На повній швидкості будинок обертається за 22 секунди.
Чоловік розповів, що «втомився від скарг дружини і нескінченного ремонту».
Я сказав: «Збудую тобі будинок, що обертається будинок, крути його як хочеш», — цитує Reuters 72-річного Воїна Кусіча.
На реалізацію проекту пішло шість років. Під час побудови чоловік потрапив до лікарні з серцевим нападом.
Я попросив лікарів спробувати продовжити моє життя хоча б на рік, тому що весь проект в моїй голові, ніхто не дізнається, як його завершити, — розповів він.
Чоловік додав, що проект — не є інновацією. Для його реалізації потрібно тільки час і бажання.
Будинок знаходиться на рівнині недалеко від міста Србац, з одного боку вікна виходять виходять на кукурудзяні поля, з іншого — на річку і ліс. Будинок крутиться навколо семиметрової осі. Повний оборот на найнижчій швидкості він робить за добу.
Кусіч запевнює, що його надихнули сербсько-американські винахідники Нікола Тесла та Михайло Пупін, а його походження із бідної сім’ї без можливості отримати гарну освіту змусило шукати способи виготовляти речі самостійно.
Джерело: Reuters