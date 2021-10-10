Київ отримав 90 тонн військових вантажів зі США, фото - Посольство США в Україні

https://racurs.ua/ua/n161441-kyyiv-otrymav-90-tonn-dodatkovyh-viyskovyh-vantajiv-zi-ssha-foto-video.html

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В Україну прибули вантажі міжнародної технічної допомоги від уряду США.

Окрім раніше погодженого обсягу у 250 млн дол., Україна отримала від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн дол.

Перша партія цих вантажів прибула 10 жовтня до міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Сполучені Штати привезли сьогодні 86,2 т бойового спорядження та засобів першої допомоги. Це частина 60-мільйонної додаткової допомоги у сфері безпеки, яку президент Байден направив Україні у серпні цього року. Допомога спрямована на вирішення проблеми з посиленою військовою присутністю Росії в Криму та вздовж кордонів України. Вона надійшла на додаток до понад 2,5 млрд дол. допомоги у сфері безпеки, яку США надали на підтримку українських збройних сил з 2014 року. Про це повідомило Посольство США в Києві.

Про нову рамкову угоду між США та Україною домовилися на початку вересня під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського до США. Тоді було підписано Рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства між Міністерствами оборони України та США і угоду між урядом України та урядом США про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки.