Киев получил 90 тонн военных грузов из США, фото - Посольство США в Украине

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В Украину прибыли грузы международной технической помощи от правительства США.

Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долл., Украина получила от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долл.

Первая партия этих грузов прибыла 10 октября в международный аэропорт «Борисполь».

Соединенные Штаты привезли сегодня 86,2 т боевого снаряжения и средств первой помощи. Это часть шестидесятимиллионной дополнительной помощи в сфере безопасности, которую президент Байден направил Украине в августе этого года.

Помощь направлена ​​на решение проблемы усиленного военного присутствия России в Крыму и вдоль границ Украины. Она поступила в дополнение к более 2,5 млрд долл. помощи в сфере безопасности, которую США оказали для украинских вооруженных сил с 2014 года. Об этом сообщило Посольство США в Киеве.

О новом рамочном соглашении между США и Украиной договорились в начале сентября во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Тогда было подписано Рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства между Министерствами обороны Украины и США и соглашение между правительствами о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.