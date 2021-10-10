Люди всегда искали в природных объектах целебные свойства, и паучья паутина тут не исключение: по меньшей мере со времён Древнего Рима её советовали использовать для заживления ран, чтобы свести бородавки, вылечить больной зуб.

С современной точки зрения, паутина могла бы быть полезной, скажем, при заживлении ран, если бы у неё были антимикробные свойства. На предмет антимикробных свойств её неоднократно изучали, однако результаты в целом оставались противоречивыми: кому-то удавалось показать, что паутина работает против микробов, а кому-то — нет.

Есть группа пауков, чья паутина вполне должна бы обладать лекарственными свойствами — это социальные пауки. Они живут большими группами в одном гнезде, и для них крайне важно, чтобы инфекция среди них не распространялась.

Те эксперименты, которые говорили в пользу антимикробности паутины, часто ставили как раз с паутиной социальных пауков. Однако сотрудники Орхусского университета, решившие перепроверить эти исследования, пришли к выводу, что антимикробные свойства паутины — только миф.

В статье в iScience говорится, что те работы, в которых паутина проявляла антимикробные свойства, грешат серьёзными методологическими ошибками. Например, паутину для эксперимента часто готовят с помощью специальных реагентов с использованием ацетона или этилацетата. Но при этом авторы таких работ не задумывались о том, что именно проявляет антимикробные свойства — паутина сама по себе или реагент. А ведь и ацетон, и этилацетат сильно подавляют рост бактерий.

Новые опыты поставили с паутиной пауков семи видов, среди которых были и социальные, и с разными видами бактерий. Паутину в экспериментах использовали так, чтобы её антимикробные свойства, если таковые есть, проявлялись бы сами по себе, чтобы никакие реагенты ей ни мешали бы и не помогали. И никаких антимикробных свойств у неё не нашли.

Конечно, тут можно предположить, что где-то на свете есть особые пауки с антибактериальной паутиной, однако, как полагают авторы работы, чтобы их найти, надо будет очень сильно постараться.

При этом паутина устойчива к бактериям. Тут нет никакого противоречия — бактерии могут жить на паутине, но питаться ею им довольно трудно. Если паутину специально пропитать питательным раствором, то бактерии активно начнут на ней расти.

Источник: iScience