У павутині не знайшли нічого корисного

https://racurs.ua/ua/n161440-mif-pro-pavutynu-chy-znayshly-vcheni-u-niy-korysni-rechovyny.html

Ракурс

Антибактеріальні властивості павутини виявилися міфом.

Люди завжди шукали в природних об'єктах цілющі властивості, і павукова павутина тут не виняток: щонайменше з часів Стародавнього Риму її радили використовувати для загоєння ран, щоб звести бородавки, вилікувати хворий зуб.

З сучасної точки зору, павутина могла б бути корисною, скажімо, при загоєнні ран, якби у неї були антимікробні властивості. На предмет антимікробних властивостей її неодноразово вивчали, однак результати в цілому залишалися суперечливими: комусь вдавалося показати, що павутина працює проти мікробів, іншим — ні.

У природі існує група павуків, чия павутина могла б мати лікарські властивості — це соціальні павуки. Вони живуть великими групами в одному гнізді, і для них вкрай важливо, щоб інфекція серед них не поширювалася. Ті експерименти, які говорили на користь антимікробних павутини, часто ставили якраз з павутиною соціальних павуків. Однак співробітники Орхуського університету, які вирішили перевірити ще раз ці дослідження, стверджують, що антимікробні властивості павутини — міф.

У статті в iScience йдеться, що ті роботи, у яких павутина нібито мала антимікробні властивості, грішать серйозними методологічними помилками. Наприклад, павутину для експерименту часто готують за допомогою спеціальних реагентів з використанням ацетону або етилацетату. Але при цьому автори таких робіт не замислювалися про те, що саме проявляє антимікробні властивості — павутина сама по собі або реагент. Але ж і ацетон, і етилацетат сильно пригнічують ріст бактерій.

Нові досліди поставили з павутиною павуків семи видів, серед яких були і соціальні, і з різними видами бактерій. Павутину в експериментах використовували так, щоб її антимікробні властивості, якщо такі є, виявлялися б самі по собі, щоб ніякі реагенти їй заважали б і не допомагали. І ніяких антимікробних властивостей у неї не знайшли. Звичайно, тут можна припустити, що десь на світі є особливі павуки з антибактеріальної павутиною, однак, як вважають автори роботи, щоб їх знайти, треба буде дуже сильно постаратися.

При цьому павутина стійка до бактерій. Тут немає ніякого протиріччя — бактерії можуть жити на павутині, але харчуватися нею їм досить важко. Але якщо павутину спеціально просочити живильним розчином, то бактерії активно почнуть на ній зростати.

Джерело: iScience