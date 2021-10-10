Вот это любовь — мужчина построил жене дом, который вращается, фото - Reuters

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В Боснии 72-летний мужчина построил для жены дом, который вращается. Он хотел, чтобы у любимой был разнообразный пейзаж из окна.

На полной скорости дом вращается за 22 секунды.

Мужчина рассказал, что «устал от жалоб жены и бесконечного ремонта».

Я сказал: «Построю тебе дом, вращающийся дом, крути его как хочешь», — цитирует Reuters 72-летнего Воина Кусича.

На реализацию проекта ушло шесть лет. Во время стройки Воин попал в больницу с сердечным приступом.

Я попросил врачей попытаться продолжить мою жизнь хотя бы на год, потому что весь проект в моей голове, никто не узнает, как его завершить, — рассказал он.

Мужчина добавил, что проект — не является инновацией. Для его реализации нужно только время и желание.

Дом находится на равнине недалеко от города Србац, с одной стороны окна выходят выходят на кукурузные поля, с другой — на реку и лес. Дом крутится вокруг семиметровой оси. Полный оборот на низкой скорости он делает за сутки.

Кусич уверяет, что его вдохновили сербско-американские изобретатели Никола Тесла и Михаил Пупин, а его происхождение из бедной семьи без возможности получить хорошее образование заставило искать способы изготавливать вещи самостоятельно.

Источник: Reuters