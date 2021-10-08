Виктор Медведчук, фото: kremlin.ru

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Ракурс

Виктору Медведчуку, одном из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», объявили новое подозрение — о государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса) и содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса).

Об этом сегодня, 8 октября, во время совместного брифинга с генпрокурором Ириной Венедиктовой сообщил глава СБУ Иван Баканов.

По информации следствия, Медведчук склонял руководство Украины к поставкам топлива из временно оккупированных территорий и уплате средств непосредственно руководителям террористических организаций.

Это соответствовало планам РФ по недопущению усиления энергетической независимости Украины и намерениям вернуть наше государство в орбиту влияния РФ, подчеркивают в СБУ.

Это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами «схемы», — отметил Баканов.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, Баканов отметил, что пока никаких дополнительных фамилий высокопоставленных чиновников следственные органы озвучить не могут.

Если бы мы сегодня имели определенный груз доказательств, мы бы уже эти фамилии озвучили и уже бы были с дополнительными подозрениями, — подчеркнул он.

Во время брифинга были обнародованы аудиозаписи, на которых говорилось о существовании «угольной схемы» и заинтересованности в ней властей РФ. Во время этих разговоров Медведчук, в частности, утверждает, что якобы имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.

Отмечается, что при посредничестве приближенного к Медведчуку лица на временно оккупированной территории были выбраны два фактически не работающие угольные предприятия, руководителями которых назначили представителей оккупантов. Им были открыты банковские счета и с ними заключили договоры на поставку угля.

По данным правоохранителей, за время функционирования этой схемы боевиков в целом было профинансировано на сумму более 200 млн гривен.