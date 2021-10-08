Віктор Медведчук, фото: kremlin.ru

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Ракурс

Віктору Медведчуку, одному з лідерів «Опозиційної платформи — За життя», оголосили нову підозру — про державну зраду (ст. 111 Кримінального кодексу) та сприяння діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258−3 Кримінального кодексу).

Про це сьогодні, 8 жовтня, під час спільного брифінгу з генпрокурором Іриною Венедіктовою повідомив очільник СБУ Іван Баканов.

За інформацією слідства, Медведчук схиляв керівництво України до постачання палива з тимчасово окупованих територій і сплати коштів безпосередньо керівникам терористичних організацій.

Це відповідало планам РФ з недопущення посилення енергетичної незалежності України і намірам повернути нашу державу в орбіту впливу РФ, наголошують в СБУ.

Це питання державної зради. І того, як окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами «схеми», — зазначив Баканов.

Водночас, відповідаючи на питання журналістів, Баканов зазначив, що наразі ніяких додаткових прізвищ високопосадовців слідчі органи озвучити не можуть.

Якби ми сьогодні мали певний вантаж доказів, ми б вже ці прізвища озвучили і вже б були з додатковими підозрами, — наголосив він.

Під час брифінгу були оприлюднені аудіозаписи, на яких йшлося про існування «вугільної схеми» та зацікавленість у ній влади РФ. Під час цих розмов Медведчук, зокрема, стверджує що нібито має гарантії від вищих посадовців України.

Зазначається, що за посередництва наближеної до Медведчука особи на тимчасово окупованій території були обрані два фактично не працюючі вугільні підприємства, керівниками яких призначили представників окупантів. Їм були відкриті банківські рахунки й з ними уклали договори на постачання вугілля.

За даними правоохоронців, за час функціонування цієї схеми бойовиків загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.