В Ізраїлі виявили стародавні риболовні гачки, фото: PLoS One

https://racurs.ua/ua/n161381-rybolovni-gachky-vikom-15-tys-rokiv-vyyavyly-v-izrayili-foto.html

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В Ізраїлі на місці розташованої в долині річки Йордан стоянки Дурейджат, яка відноситься до часів пізнього Кам’яного віку, археологи виявили 19 цілих і фрагментованих рибальських кістяних гачків і дев’ять маленьких оброблених камінців, які, ймовірно, використовувалися як грузила.

Ця знахідка, вік якої становить 12−15 тис. років, стала найбільшою виявленою колекцією риболовних засобів цієї епохи та найдавнішу колекцію для Південно-Західної Азії та Європи, повідомляє видання PLoS One.

Виявлені гачки — різних форм і розмірів, на деяких з них є функціональні щербини, канавки, залишки рослинного волокна, а також сліди зносу. Таке широке різноманіття гачків означає, що люди тієї епохи не лише ловили різну рибу, а й мали глибокі знання про поведінку окремих видів.

Попередній аналіз зібраних на місті стоянки кісток риб показав, що вони належали до трьох сімейств — коропових, цихлових (окунеподібних) та лососевих. Видова приналежність цих риб наразі не визначена, проте довжина хребців коропових показує, що ці тварини належали до риб довжиною понад 220 мм.

Зазначається, що самі гачки були виготовлені з кісток травоїдних тварин, зокрема газелі або лані, за винятком одного, який, схоже, виготовили з ікла дикого кабана.

Джерело: PLoS One