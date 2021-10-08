Нападнику на журналістів з «Укрексімбанку» повідомили про підозру

Напад. Фото: Зеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n161380-napadnyku-na-jurnalistiv-ukreksimbanku-povidomyly-pro-pidozru.html

Ракурс

Напад на журналістів «Схем» трапився під час інтерв’ю з головою «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером.

У п’ятницю, 8 жовтня, прокуратура повідомила про підозру працівнику охорони «Укрексімбанку», якого «нацькували» на оператора й журналіста програми через одне з питань. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Нападнику інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України). Крім того, про нову підозру повідомлено іншій службовій особі банку, яка раніше набула статус підозрюваного. Ім’я особи в прокуратурі не називають.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що керівнику «Укрексімбанку» Євгену Мецгеру повідомили про нову підозру після історії з нападом у нього в кабінеті на журналістів програми «Схеми».