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Ракурс
Нападение. Фото: Зеркало недели

Нападающему на журналистов из «Укрэксимбанка» сообщили о подозрении

8 окт 2021, 17:11
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Нападение на журналистов «Схем» случилось во время интервью с главой «Укрэксимбанка» Евгением Мецгером.

В пятницу, 8 октября, прокуратура сообщила о подозрении работнику охраны «Укрэксимбанка», которого «натравили» на оператора и журналиста программы из-за одного из вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.


Нападающему инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины). Кроме того, о новом подозрении сообщено другому должностному лицу банка, которое ранее приобрело статус подозреваемого. Имя лица в прокуратуре не называют.

Напомним, ранее мы сообщали, что руководителю «Укрэксимбанка» Евгению Мецгеру сообщили о новом подозрении после истории с нападением у него в кабинете на журналистов программы «Схемы».

Источник: Ракурс


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