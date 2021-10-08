Вибори в Раду. Фото: ЧЕСНО

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Ракурс

Довибори в Раду проходитимуть із новими бюлетенями. Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила зразки бюлетенів на довиборах народних депутатів, які відбудуться 31 жовтня.

Кандидатам присвоїли порядкові номери. Про це повідомляє рух «ЧЕСНО».

У такий спосіб ЦВК вирішила боротися з клонами на виборах нардепів, які відбудуться 31 жовтня на Херсонщині та Черкащині (184-й та 197-й округи). Кандидати в народні депутати матимуть постійні порядкові номери у виборчому бюлетені.

Зміна форми бюлетеню і введення нумерації необхідні, щоби справжні кандидати могли прокомунікувати свій номер для виборців. Відповідне рішення у ЦВК підтримали майже одноголосно 6 жовтня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила нові правила оформлення виборчих бюлетенів, які мають допомогти в боротьбі з кандидатами-двійниками.

Джерело: ЧЕСНО