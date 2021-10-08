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Погода в Україні. Фото: flickr.com

Прохолодні вихідні — погода в Україні на 9 жовтня (КАРТА)

8 жов 2021, 16:25
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Погода в Україні 9 жовтня переважатиме суха та переважно ясна. Короткочасних опадів не очікується.

Погода завтра продовжить перебувати під впливом теплого антициклону з півночі, а істотних опадів найближчої доби не очікується. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря в Європі 9 жовтня, дані: Gismeteo

Температура повітря в Європі 9 жовтня, дані: Gismeteo

Погода у Києві 9 жовтня буде сонячною та захмареною. Вночі температуру повітря прогнозують 3−4° тепла, а вдень повітря прогріється до 7−10° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−9 м/с.

Погода в Києві 9 жовтня, дані: Gismeteo

Погода в Харкові в суботу прогнозується ясна. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 2−5° тепла, а вдень піднімуться до 6−11° із позначкою плюс. Швидкість вітру прогнозують 3−12 м/с.

Погода в Харкові 9 жовтня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі найближчої доби буде з мінливою хмарністю, можливий невеликий дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9° тепла, а вдень обіцяють 10° тепла. Вітер прогнозують поривчастий, зі швидкістю 5−15 м/с.

Погода в Одесі 9 жовтня, дані: Gismeteo

Погодні умови у Львові передбачають мінливу хмарність. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 0−6° тепла, а вдень обіцяють 6−10° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−10 м/с.

Погода у Львові 9 жовтня, дані: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 9 жовтня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.


Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 8 жовтня на погоду в країні продовжить впливати антициклон LIOBA, який дещо змінить своє положення, тож з півночі почне надходити прохолодніша повітряна маса.

Джерело: Ракурс


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