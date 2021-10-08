Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 9 октября будет преобладать сухая и преимущественно ясная. Кратковременных осадков не ожидается.

Погода завтра продолжит находиться под влиянием теплого антициклона с севера, а существенных осадков в ближайшие сутки не ожидается. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 9 октября будет солнечной и заоблачной. Ночью температуру воздуха прогнозируют 3−4° тепла, а днем воздух прогреется до 7−10° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−9 м/с.

Погода в Харькове в субботу прогнозируется ясная. Столбики термометров ночью опустятся до 2−5° тепла, а днем поднимутся до 6−11° с отметкой плюс. Скорость ветра прогнозируют 3−12 м/с.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет с переменной облачностью, возможен небольшой дождь. Столбики термометров ночью покажут 9° тепла, а днем обещают 10° тепла. Ветер прогнозируют порывистый, со скоростью 5−15 м/с.

Погодные условия во Львове предусматривают переменную облачность. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 0−6° тепла, а днем обещают 6−10° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 3−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 9 октября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 8 октября на погоду в стране продолжит влиять антициклон LIOBA, который несколько изменит свое положение, поэтому с севера начнет поступать более прохладная воздушная масса.