Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Выборы в Раду. Фото: ЧЕСТНО

Довыборы в Раду — наблюдатели показали, как ЦИК борется с «двойниками» (ФОТО)

8 окт 2021, 16:50
999

Довыборы в Раду будут проходить с новыми бюллетенями. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила образцы бюллетеней на довыборах народных депутатов, которые состоятся 31 октября.

Кандидатам присвоили порядковые номера. Об этом сообщает движение «ЧЕСТНО».

Выборы в Раду. Фото: ЧЕСТНО

Выборы в Раду. Фото: ЧЕСТНО

Выборы в Раду. Фото: ЧЕСТНОТаким образом ЦИК решила бороться с клонами на выборах нардепов, которые состоятся 31 октября на Херсонщине и Черкащине (184-й и 197-й округа). Кандидаты в народные депутаты будут иметь постоянные порядковые номера в избирательном бюллетене.

Изменение формы бюллетеня и введение нумерации необходимо, чтобы настоящие кандидаты могли сообщить свой номер избирателям. Соответствующее решение в ЦИК поддержали почти единогласно 6 октября.


Напомним, ранее мы сообщали, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила новые правила оформления избирательных бюллетеней, которые должны помочь в борьбе с двойниками.

Источник: ЧЕСТНО

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров