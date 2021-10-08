Выборы в Раду. Фото: ЧЕСТНО

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Ракурс

Довыборы в Раду будут проходить с новыми бюллетенями. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила образцы бюллетеней на довыборах народных депутатов, которые состоятся 31 октября.

Кандидатам присвоили порядковые номера. Об этом сообщает движение «ЧЕСТНО».

Таким образом ЦИК решила бороться с клонами на выборах нардепов, которые состоятся 31 октября на Херсонщине и Черкащине (184-й и 197-й округа). Кандидаты в народные депутаты будут иметь постоянные порядковые номера в избирательном бюллетене.

Изменение формы бюллетеня и введение нумерации необходимо, чтобы настоящие кандидаты могли сообщить свой номер избирателям. Соответствующее решение в ЦИК поддержали почти единогласно 6 октября.

Напомним, ранее мы сообщали, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила новые правила оформления избирательных бюллетеней, которые должны помочь в борьбе с двойниками.

Источник: ЧЕСТНО