Рыболовные крючки возрастом 15 тыс. лет обнаружили в Израиле

В Израиле обнаружили древние рыболовные крючки, фото: PLoS One

https://racurs.ua/n161381-rybolovnye-kruchki-vozrastom-15-tys-let-obnarujili-v-izraile.html

Ракурс

В Израиле на месте расположенной в долине реки Иордан стоянки Дурейджат, которая относится к временам позднего Каменного века, археологи обнаружили 19 целых и фрагментированных рыболовных костяных крючков и девять маленьких обработанных камней, которые, вероятно, использовались в качестве грузила.

Эта находка, возраст которой составляет 12−15 тыс. лет, стала самой большой выявленной коллекцией рыболовных средств этой эпохи и древнейшей коллекцией для Юго-Западной Азии и Европы, сообщает издание PLoS One.

Обнаруженные крючки — разных форм и размеров, на некоторых из них есть функциональные зазубрины, канавки, остатки растительного волокна, а также следы износа. Такое широкое многообразие крючков означает, что люди той эпохи не только ловили разную рыбу, но и имели глубокие знания о поведении отдельных видов.

Предварительный анализ собранных на месте стоянки костей рыб показал, что они принадлежали к трем семействам — карповых, цихлидам (окунеобразным) и лососевым. Видовая принадлежность этих рыб пока не определена, однако длина позвонков карповых показывает, что эти животные принадлежали к рыбам длиной более 220 мм.

Отмечается, что сами крючки были изготовлены из костей травоядных животных, в частности газели или лани, за исключением одного, который, похоже, изготовили из клыка дикого кабана.

Исчточник: PLoS One