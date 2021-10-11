Состояние Саакашвили после десятидневной голодовки ухудшилось. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, стал чувствовать себя хуже после голодовки, которая длится более 10 дней.

В тюрьме Рустави бывший грузинский президент отказывается употреблять мед с соком, который ему предлагают в тюрьме. Саакашвили пьет только воду. Состояние политика ухудшается. Об этом заявил его врач Николоз Кипшидзе, передает «Грузия Online».

По словам медика, Саакашвили болеет редким заболеванием крови — талассемией. А больным талассемией категорически запрещается голодать.

Я никогда не говорил об этом по телевизору, а сегодня получил право обнародовать… При этой болезни крови не может быть абсолютно никакого голодания, — подчеркнул Кипшидзе.

После такого заявления в тюрьму прибыли сторонники Саакавшили и потребовали его освободить. Как пишет издание «Новости Грузии», брат Саакашвили призвал его прекратить голодовку. Адвокат политика заявил, что 11 октября будет пытаться встретиться со своим подзащитным.

Напомним, 9 октября Михаил Саакашвили заявил, что его держат в тюрьме без судебных слушаний на основе, в частности, ордера на арест по двум незавершенным делам, а его адвокату сообщили, что в ближайшие недели слушания не ожидаются. Экс-президент считает, что такая задержка с судебными заседаниями является попыткой власти Грузии не допустить его появления на публике перед предстоящим вторым туром выборов мэров грузинских городов.

Источники: «Грузия Online», «Новости Грузии»