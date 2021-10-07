Плани Зеленського щодо дострокових виборів президента розкрили у Раді

https://racurs.ua/ua/n161340-plany-zelenskogo-schodo-dostrokovyh-vyboriv-prezydenta-rozkryly-u-radi.html

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Плани Володимира Зеленського щодо дострокових виборів президента прокоментував колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Раніше нардеп Сергій Соболєв з фракції «Батьківщина» зазначив, що відставка Разумкова — це фінальна точка перед початком виборчої кампанії. Про сценарій з достроковими президентськими виборами згадували також ЗМІ з посиланням на джерела на Банковій.

Я не був присутнім, але від багатьох колег чув, що така ідея є. Але від президента я такого не чув, — зазначив Разумков в інтерв’ю BBC News Україна.

Окрім цього, у колишнього політтехнолога Зеленського поцікавилися, чи має намір глава держави йти на другий президентський термін.

Зеленський і ми всі обіцяли, що має бути один строк. І я дійсно притримуюся ідеї, що у президента має бути один строк. У США та багатьох країнах передбачені два строки. Але я виходжу не зі світового досвіду, а з українських реалій. У нас президент починає займатися виборчою кампанією з середини свого терміну, десь з третього року на посаді, — зазначив Разумков.



Раніше політик зауважив, що не подобається Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку через свої дії.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада залишилася без очільника. За відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє" та «Довіра».