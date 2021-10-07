Разумков про Зеленського: Банкова - прокляте місце, яке дуже змінює людей

https://racurs.ua/ua/n161339-razumkov-pro-zelenskogo-bankova-proklyate-misce-yake-duje-zminuie-ludey.html

Ракурс

Дмитро Разумков, якого 7 жовтня фракція «Слуга народу» за підтримки «Батьківщини» та груп «За майбутнє" і «Довіра» звільнила з посади спікера Верховної Ради, розповів про свої стосунки з президентом Володимиром Зеленським.

Мені здається, що Банкова — якесь прокляте місце. Сюди хто не потрапляє, воно дуже сильно змінює людей. А бажано, щоб ти такий, яким приходиш до влади, таким самим і йшов з неї, — заявив Разумков в інтерв’ю BBC News Україна.

Нардепу нагадали, що у 2019 році він запевняв, що диктатури в Україні не буде через моральні якості Зеленського, яких не було у його попередників.

Я тоді не до кінця, мабуть, договорив. Це все повинно обмежуватися законом і людьми, — додав колишній очільник парламенту.

Окрім цього, Разумков розкритикував санкційний механізм Ради нацбезпеки й оборони України, який використовує влада зараз.

Те, що сьогодні йде в РНБО, не відповідає чинному законодавству. Але цього не хочуть чути. Причому це намагаються використовувати проти мене, тому що санкції запроваджувалися до різних людей — когось позитивно сприймають в суспільстві, когось суспільство може негативно сприймати. Але я не суд, не можу приймати рішення у позасудовий спосіб, — зазначив Разумков.

Політик зауважив, що не подобається Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку через свої дії.

Не подобаюсь не я як людина, а не подобається те, що я роблю, за що я переживаю і борюсь, — підсумував екс-глава ВР.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада залишилася без очільника. За відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє" та «Довіра».