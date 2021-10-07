Разумков о Зеленском: Банковая - проклятое место, очень меняющее людей

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Дмитрий Разумков, которого 7 октября фракция «Слуга народа» при поддержке «Батькивщины» и групп «За будущее» и «Доверие» уволила с должности спикера Верховной Рады, рассказал о своих отношениях с президентом Владимиром Зеленским.

Мне кажется, что Банковая — какое-то проклятое место. Сюда кто не попадает, оно очень сильно меняет людей. А желательно, чтобы ты такой, каким пришел ко власти, таким же и уходил, — заявил Разумков в интервью BBC News Украина.

Нардепу напомнили, что в 2019 году он уверял, что диктатуры в Украине не будет из-за нравственных качеств Зеленского, которых не было у его предшественников.

Я тогда не до конца, видимо, договорил. Это все должно ограничиваться законом и людьми, — добавил бывший глава парламента.

Кроме этого, Разумков раскритиковал санкционный механизм Совета нацбезопасности и обороны Украины, который использует власть сейчас.

То, что сегодня происходит в СНБО, не соответствует действующему законодательству. Но этого не хотят слышать. Причем это пытаются использовать против меня, потому что санкции вводились против разных людей — кого-то положительно воспринимают в обществе, кого-то общество может негативно воспринимать. Но я не суд, не могу принимать решения во внесудебный способ, — заявил Разумков.

Политик отметил, что не нравится Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку из-за своих действий.

Не нравлюсь не я как человек, а не нравится то, что я делаю, за что я переживаю и борюсь, — подытожил экс-глава ВР.

Напомним, 7 октября Верховная Рада осталась без руководителя. За отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова проголосовали 284 нардепа. «Слуги народа» поддержали ее союзники из «Батькивщины», групп «За будущее» и «Доверие».