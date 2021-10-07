ВООЗ офіційно визнала постковідний синдром – які його симптоми

https://racurs.ua/ua/n161338-vooz-oficiyno-vyznala-postkovidnyy-syndrom-yaki-yogo-symptomy.html

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Перше визначення постковідного синдрому представила Всесвітня організація охорони здоров’я й назвала симптоми «довготривалого COVID», які відчуває пацієнт після одужання від коронавірусної інфекції. Ці симптоми експерти ВООЗ пропонують називати «постковідний стан».

Від постковідного синдрому страждають приблизно 20% тих, хто перехворів на COVID-19. У ВООЗ зауважили, що симптоми можуть спостерігатися приблизно через три місяці з початку захворювання.

«Довготривалий COVID» зустрічається у пацієнтів, які заразилися SARSCoV-2, й виникає, як правило, через три місяці після симптомів хвороби й триває принаймні два місяці й не може бути пояснений іншим діагнозом, — вказано у документі ВООЗ.

Симптоми постковідного синдрому наступні:

підвищена втомлюваність;

нестача дихання;

когнітивні розлади;

деякі інші симптоми, які заважають повсякденному функціонуванню.



Зазначається, що симптоми можуть виникнути після одужання від хвороби. Час від часу вони можуть посилюватися, або ж послаблюватися.

Нагадаємо, за оцінками фахівців ВООЗ, постковідний стан спостерігається у 10−20% людей, які перехворіли на COVID-19. Єдиного методу лікування чи реабілітації таких пацієнтів наразі немає. У Великій Британії станом на липень 2021 року постковідний стан фіксували в 945 тис. осіб, серед яких 34 тис. — діти віком від двох до 16 років. Найбільше постковідний стан вражав жінок віком 35−69 років із низьким доходом.