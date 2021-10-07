ВОЗ официально признала постковидний синдром — названы симптомы

https://racurs.ua/n161338-voz-oficialno-priznala-postkovidniy-sindrom-nazvany-simptomy.html

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Первое определение постковидного синдрома представила Всемирная организация здравоохранения и назвала симптомы «длительного COVID», которые испытывают пациенты после выздоровления от коронавирусной инфекции. Эти симптомы эксперты ВОЗ предлагают называть «постковидное состояние».

От постковидного синдрома страдают примерно 20% тех, кто переболел COVID-19. В ВОЗ отметили, что симптомы могут наблюдаться примерно через три месяца от начала заболевания.

«Длительный COVID» встречается у пациентов, заразившихся SARSCoV-2, и возникает, как правило, спустя три месяца после симптомов болезни и продолжается по крайней мере два месяца и не могут быть объяснены другим диагнозом, — указано в документе ВОЗ.

Симптомы постковидного синдрома следующие:

повышенная утомляемость;

нехватка воздуха;

когнитивные расстройства;

некоторые другие симптомы, которые мешают повседневному функционированию.



Отмечается, что симптомы могут возникнуть после выздоровления от болезни. Время от времени они могут усиливаться или ослабляться.

Напомним, по оценкам специалистов ВОЗ, постковидное состояние наблюдается у 10−20% людей, переболевших COVID-19. Единого метода лечения или реабилитации таких пациентов пока нет. В Великобритании по состоянию на июль 2021 года постковидное состояние фиксировали в 945 тыс. человек, среди которых 34 тыс. — дети в возрасте от двух до 16 лет. Больше всего постковидное состояние поражает женщин в возрасте 35−69 лет с низким доходом.