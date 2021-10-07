Разумков заявил о появлении в Раде новой коалиции

https://racurs.ua/n161337-razumkov-zayavil-o-poyavlenii-v-rade-novoy-koalicii.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, которого 7 октября президентская фракция «Слуга народа» при поддержке «Батькивщины» и групп «За будущее» и «Доверие» уволила с должности спикера Верховной Рады, рассказал о появлении в парламенте новой коалиции.

Вообще мы сегодня увидели новую коалицию — «Слуги народа» и «Батькивщины». Уже молчу о двух группах («Доверие» и «За будущее» — ред.). За последние недели мне все рассказывали, как я связан с олигархами, хотя никаких доказательств не было. А сегодня мы увидели, кто, как и за что проголосовал, — так прокомментировал сегодняшние события в Раде во время голосования за отставку сам Разумков, пишет BBC News Украина.

Он добавил, что среди 215 депутатов из «Слуги народа», которые поддержали его отставку, были те, которые потом подходили к экс-спикеру парламента и извинялись.

Даже среди тех 215 депутатов «Слуги народа», которые сегодня проголосовали за отставку, есть те, кто приходят и говорят: «Извини, что мы так сделали». Если это сознательный выбор, то ты после него не извиняешься, правда? — отметил нардеп.

Напомним, Разумков продержался на должности председателя Верховной Рады чуть больше двух лет. Убрать его со второй по значению должности в Украине решил президент Владимир Зеленский. В 2019 году Разумков был политтехнологом главы государства.

Источник: BBC News Украина