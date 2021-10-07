Токио всколыхнуло сильнейшее землетрясение с 2011 года

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Сильнейшее землетрясение с 2011 года всколыхнуло сегодня Токио. Японское метеорологическое агентство указало, что магнитуда подземных толчков составила 5,9 (первоначально сообщалось о 6,1).

Землетрясение близ Токио зафиксировали в 22.41 по местному времени. Его эпицентр находился в префектуре Тиба к востоку от столицы Японии, и залегал на глубине 80 км. Сейсмологи заявили об отсутствии угрозы цунами, пишет издание NHK.

Интенсивность подземных толчков ощущалась по шкале от нуля до семи в Токио и Сайтаме.

В результате стихии частично была разрушена городская инфраструктура. Также сошел с рельсов пассажирский поезд «Ниппори-Тонери» в ходе экстренной аварийной остановки, а на железнодорожной станции исчез свет.

По меньшей мере 17 человек получили ранения. Эту информацию подтвердили в правительстве Японии. Один человек получил серьезные травмы.

Компания Tokyo Electric Power Co сообщила, что около 250 домохозяйств в столице находятся без электроснабжения, некоторые районы отключены от воды из-за аварий.

Метеорологическое агентство Японии предупредило о риске возникновения повторных толчков на следующей неделе.