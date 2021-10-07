Токіо сколихнув найсильніший землетрус з 2011 року — землетрус в Японії

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Найсильніший землетрус з 2011 року сколихнув сьогодні Токіо. Японське метеорологічне агентство вказало, що магнітуда підземних поштовхів сягнула 5,9 (спочатку повідомлялося про 6,1).

Землетрус біля Токіо зафіксували о 22.41 за місцевим часом. Його епіцентр знаходився в префектурі Тіба на схід від столиці Японії, й залягав на глибині 80 км. Сейсмологи заявили про відсутність загрози цунамі, пише видання NHK.

Інтенсивність підземних поштовхів відчувалася за шкалою від нуля до семи в Токіо та Сайтамі.

Внаслідок стихії частково зазнала руйнувань міська інфраструктура. Також зійшов з рейок пасажирський поїзд «Ніппорі-Тонері» під час екстреної аварійної зупинки, а на залізничній станції зникло світло.

Щонайменше 17 осіб дістали поранень. Цю інформацію підтвердили в уряді Японії. Одна людина зазнала серйозних травм.

Компанія Tokyo Electric Power Co повідомила, що близько 250 домогосподарств у столиці перебувають без електропостачання, деякі райони відключені від води через аварії.

Метеорологічне агентство Японії попередило про ризик виникнення повторних поштовхів наступного тижня.