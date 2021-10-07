Порошенко назвав Шуфрича «шавкою» Путіна

https://racurs.ua/ua/n161335-poroshenko-nazvav-shufrycha-shavkou-putina.html

Ракурс

Петро Порошенко, екс-президент й нардеп, під час пленарного засідання Верховної Ради 7 жовтня жорстко відреагував на виступ представника проросійської політсили «Опозиційної платформи — За життя» Нестора Шуфрича.

Суперечка сталася після виступу нардепа від «Євросолідарності» Олексія Гончаренка, який заявив, що Шуфрич «піде до „Кварталу 95“ грати на роялі». У відповідь Шуфрич виступив російською мовою й пригадав як Гончаренко «хотів створити фракцію імені Януковича».

Коли п’ята колона і вірна «шавка» Путіна тявкає на нашу політичну силу — це яскраве підтвердження, що ми все робимо правильно, приймаємо правильні рішення і рухаємося в правильному напрямку. Але я хочу окремо наголосити, що сьогодні додатково до хаосу, в якому опинилася країна — в економіці, енергетиці, пандемії, обороні, зовнішній політиці, зруйнована міжнародна коаліція, яку створила наша команда, — додалася парламентська криза, — заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Раді Гончаренко з трибуни привітав президента РФ Володимира Путіна з днем народження відомою кричалкою авторства харківських вболівальників.