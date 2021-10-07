Порошенко назвал Шуфрича «шавкой» Путина

https://racurs.ua/n161335-poroshenko-nazval-shufricha-shavkoy-putina.html

Ракурс

Петр Порошенко, экс-президент и нардеп, во время пленарного заседания Верховной Рады 7 октября жестко отреагировал на выступление представителя пророссийской политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича.

Спор произошел после выступления нардепа от «Евросолидарности» Алексея Гончаренко, который заявил, что Шуфрич «пойдет в „Квартала 95“ играть на рояле». В ответ Шуфрич выступил на русском языке и вспомнил как Гончаренко «хотел создать фракцию имени Януковича».

Когда пятая колонна и вернаая «шавка» Путина тявкает на нашу политическую силу — это яркое подтверждение, что мы все делаем правильно, принимаем правильные решения и движемся в правильном направлении. Но я хочу отдельно подчеркнуть, что сегодня дополнительно к хаосу, в котором оказалась страна — в экономике, энергетике, пандемии, обороне, внешней политике, разрушенной международной коалиции, которую создала наша команда, — добавился парламентский кризис, — заявил Порошенко.

Напомним, ранее сегодня в Раде Гончаренко с трибуны поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения известной кричалкой авторства харьковских болельщиков.