Разумков заявив про появу в Раді нової коаліції

https://racurs.ua/ua/n161337-razumkov-zayavyv-pro-poyavu-v-radi-novoyi-koaliciyi.html

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Дмитро Разумков, якого 7 жовтня президентська фракція «Слуга народу» за підтримки «Батьківщини» та груп «За майбутнє" і «Довіра» звільнила з посади спікера Верховної Ради, розповів про появу у парламенті нової коаліції.

Взагалі ми сьогодні побачили нову коаліцію — «Слуги народу» та «Батьківщини». Вже мовчу про дві групи («Довіру» та «За майбутнє" - ред.). За останні тижні мені всі розповідали, як я пов’язаний з олігархами, хоча жодних доказів не було. А сьогодні ми побачили, хто, як і за що проголосував, — так прокоментував сьогоднішні події у Раді під час голосування про свою відставку сам Разумков, пише BBC News Україна.

Він додав, що серед 215 депутатів зі «Слуги народу», які підтримали його відставку, були ті, хто потім підходив до екс-спікера парламенту та вибачався.

Навіть серед тих 215 депутатів «Слуги народу», які сьогодні проголосували за відставку, є ті, хто приходять і кажуть: «Вибач, що ми так зробили». Якщо це свідомий вибір, то ти після нього не вибачаєшся, правда? — зазначив нардеп.

Нагадаємо, Разумков протримався на посаді голови Верховної Ради трохи більше двох років. Прибрати його з другої за значенням посади в Україні вирішив президент Володимир Зеленський. У 2019 році Разумков був політтехнологом глави держави.

Джерело: BBC News Україна