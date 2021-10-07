Чи можливе примирення з Разумковим, розповіли у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n161326-chy-mojlyve-prymyrennya-z-razumkovym-rozpovily-u-sluzi-narodu.html

Ракурс

Чи можливе примирення з колишнім спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, розповів очільник президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Ми ж не знаємо його політичної позиції. Можливо він будує свою політичну партію. Ми ж не знаємо ідеології. Ви його запитайте, — заявив Арахамія під час спілкування з журналістами в стінах парламенту 7 жовтня.

Він додав, що іноді лунають чутки про те, що Разумков займатиме іншу політичну позицію, аніж «Слуга народу».

Я не знаю, яка його політична платформа нова. Чи центристська, чи якась там крайня? Ми її не розуміємо. Ходять чутки про щось на кшталт «молодих регіоналів». Що це таке? Коли побачимо, що це буде за політична позиція, тоді й обговорюватимемо… Подивимося, як Разумков працюватиме. Він каже, що працюватиме на користь виборців — якщо на користь виборців «Слуги народу» — це одна справа, а якщо на користь інших — це вже інше, — вказав Арахамія.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку. Проти відставки Разумкова зі «Слуги народу» проголосували нардеп Людмила Буймістер, Артем Дмитрук, Володимир Козак, Олег Воронько, Оксана Дмитрієва і Неллі Яковлєва. Утрималися «слуги» Олександр Бакумов, Дмитро Гурін, Валерій Божик, Дмитро Микиша. Не голосували Ольга Коваль, Михайло Крячко, Роман Соха, Роман Бабій, Максим Бужанський, Аліна Загоруйко, Микола Сольський.