Возможно ли примирение с Разумковым, рассказали в «Слуге народа»

https://racurs.ua/n161326-vozmojno-li-primirenie-s-razumkovym-rasskazali-v-sluge-naroda.html

Ракурс

Возможно ли примирение с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, рассказал глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Мы же не знаем его политической позиции. Возможно, он строит свою политическую партию. Мы же не знаем идеологии. Вы его спросите, — заявил Арахамия во время общения с журналистами в стенах парламента 7 октября.

Он добавил, что иногда раздаются слухи о том, что Разумков будет занимать иную политическую позицию, чем «Слуга народа».

Я не знаю, какая его новая политическая платформа. Центристская или какая-нибудь крайняя? Мы ее не понимаем. Ходят слухи о чем-то вроде «молодых регионалов». Что это такое? Когда увидим, что это будет за политическая позиция, тогда и будем обсуждать… Посмотрим, как Разумков будет работать. Он говорит, что будет работать в интересах избирателей — если в интересах избирателей «Слуги народа» — это одно дело, а если в пользу других — это уже другое, — указал Арахамия.

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку. Против его отставки из «Слуги народа» проголосовали нардеп Людмила Буймистер, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Олег Воронько, Оксана Дмитриева и Нелли Яковлева. Воздержались «слуги» Александр Бакумов, Дмитрий Гурин, Валерий Божик, Дмитрий Микиша. Не голосовали Ольга Коваль, Михаил Крячко, Роман Соха, Роман Бабий, Максим Бужанский, Алина Загоруйко, Николай Сольский.